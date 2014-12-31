США собираются увеличить экспорт нефти

Администрация Обамы одобрит увеличение экспорта сверхлегкой нефти из США, что должно помочь местным производителям нефти, страдающим от резкого снижения цен на нее.

Об этом пишет Financial Times, сообщает Газета.ru.

Американское Бюро промышленности и безопасности заявило о готовности расширить спектр компаний, которые имеют право на экспорт нефтяного конденсата, не нарушая при этом сорокалетний запрет на экспорт необработанной нефти.

Читайте такжеВ последний день 2014 года стоимость нефти Brent упала ниже $56Несколько компаний, включая Enterprise Products Partners и Pioneer Natural Resources, уже получили разрешение на экспорт конденсата, а энергетический гигант BHP Billiton заявил, что планирует экспортировать этот тип сверхлегкой нефти и без соответствующего разрешения, опираясь на предыдущие договоренности.