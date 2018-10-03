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Поставки нефти из США в Китай прекратились из-за торговой войны

13:44, 03 октября 2018
Энергетика
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Иллюстрация REUTERS

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Пекин ранее объявил о введении с 24 сентября пошлин на импорт американских товаров стоимостью около $60 миллиардов в ответ на новые тарифы США.

“Мы являемся одними из основных транспортировщиков нефти из США в Китай. До начала торговой войны дела шли хорошо, но сейчас всё совсем прекратилось”, – сказал Се Чуньлин в кулуарах отраслевой конференции в Гонконге, передает Reuters.

По данным судовой статистики Refinitiv Eikon, поставки нефти из США в Китай прекратились в сентябре.

По данным Управления энергетической информации (EIA), экспорт американской нефти в Китай в прошлом году превысил совокупный объём поставок в Великобританию и Нидерланды, являющимися третьим и четвёртым по величине импортёрами из США.

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Теги: #США#Китай#нефть#торговая война