Украина завезла угля из России на 53 миллиарда гривень - глава профсоюза угольщиков

Глава Независимого профсоюза горняков подчеркнул, что сегодня на отечественных ТЭС запасы угля на 600 тыс. тонн ниже, чем в соответствующий период прошлого года.

Украина продолжает оставаться импортозависимой, увеличивая из года в год поставки антрацита из-за рубежа.

Такое мнение высказал глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

«В прошлом году Украина импортировала антрацита на 75 млрд. грн, причем, из России - на 53 млрд. грн. В этом году завозят антрацита еще больше. Прогнозируется холодная зима, и планируют ввезти больше и по более высоким ценам. Если еще удастся это сделать, потому что не железная дорога, ни порты этого не позволят. Россия в таком случае начнет блокаду, как это было в 2016 году», - отметил Михаил Волынец.

Глава НПГ подчеркнул, что сегодня на отечественных ТЭС запасы угля на 600 тыс. тонн ниже, чем в соответствующий период прошлого года. По мнению Михаила Волынца, Украине следует идти по пути перевода ТЭС на работу на угле марки «Г», которого в Украине добывается достаточно, а сейчас даже есть профицит (излишки) такого угля.

Комментируя план Кабинета министров Украины ввести в действие приоритетное сжигание на теплоэлектростанциях украинского угля, что даст возможность снизить потребление импортного антрацита и усилит энергетическую независимость страны, Михаил Волынец отметил: «Я знаком с этим документом и поддерживаю его».

Как ранее сообщалось, Кабинет министров Украины готовит распоряжение, которым планирует ввести в действие приоритетное сжигание на теплоэлектростанциях украинского угля, что даст возможность снизить потребление импортного антрацита и усилит энергетическую независимость страны. Проект распоряжения Кабмина разработало Министерство энергетики. В пояснительной записке к документу указано, что из-за оккупации Донбасса возник дефицит энергетического угля на уровне 5 млн. тонн в год.

По мнению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана приоритет украинского угля положительно повлияет на энергонезависимость и отечественную экономику

Отгрузка импортного энергетического угля на ТЭС и ТЭЦ Украины в январе-августе 2018 года составила 3 млн 740,3 тыс. тонн, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года (2 млн 186,9 тыс. тонн). При этом из РФ на украинские электростанции поступило 2 млн 910,3 тыс. тонн угля (доля - 77,8%).