Переплата по формуле «Роттердам+» составляет 15 миллиардов гривень - Сытник

НАБУ находится на финальной стадии расследования дела о безосновательности применения формулы «Роттердам+».

Национальное антикоррупционное бюро Украины получило экономический отчет специалистов, указывающий на безосновательность применения формулы «Роттердам+», согласно которой стоимость угля в тарифах на электроэнергию стала рассчитываться на основе европейского индекса API2, однако необходимо еще провести экспертизу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции заявил директор НАБУ Артем Сытник.

«На днях получен экономический отчет специалистов о том, что действительно был безосновательно применен тариф «Роттердам+», установленная сумма незаконно взысканных, фактически, полученных средств в результате необоснованного применения этой формулы, - эта сумма составляет 15 миллиардов гривен», - сказал он.

«Для того, чтобы принять окончательное решение по делу, нужна экспертиза. Сейчас решается вопрос вместе с прокурором о назначении экспертизы. После получения экспертизы будет окончательное решение», - добавил директор НАБУ.

Кроме того, Сытник отметил, что в уголовном производстве есть ряд международно-правовых поручений, ответы на которые также будут влиять на окончательное решение. «Работа проведена. Фактически, сейчас мы на финальной стадии до окончательного решения», - констатировал он.

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Как сообщал УНИАН, в августе 2017 года НАБУ начало уголовное производство, в рамках которого подозреваются председатель и члены предыдущего состава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которые, действуя в интересах генерирующих компаний-операторов теплоэлектростанций, при формировании оптовой рыночной цены необоснованно включили в нее формулу, завышающую стоимость энергетического угля в тарифах на электроэнергию (формула «Роттердам+»).

В НАБУ установили, что такие действия НКРЭКУ привели к тому, что генерирующие компании-операторы ТЭС получили сверхприбыли, а потребители электроэнергии понесли безосновательные расходы.

При этом в документах бюро непосредственно упоминается формула «Роттердам+», повлекшая экономически необоснованное увеличение цены на электроэнергию, которую покупало у генерирующих компаний госпредприятие «Энергорынок».

Справка УНИАН. Формула «Роттердам+» была утверждена постановлением НКРЭКУ №289 от 3 марта 2016 года «Об утверждении Порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии». Согласно ей, предельная стоимость энергетического угля в тарифе на электроэнергию, производимую ТЭС, формируется на основе биржевых цен на уголь в Европе (в портах Роттердам, Амстердам, Антверпен). В НКРЭКУ заявляли, что такая методика расчета должна была устранить ручное регулирование цен, обеспечить независимость от поставок из зоны АТО и избавить Украину от проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона.

Эта формула была раскритикована экспертами, а также правительством. В частности, министр энергетики Игорь Насалик сказал, что новое ценообразование не решило проблемы диверсификации поставок угля.