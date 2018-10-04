В "Нафтогазе" озвучили "план Б" на случай запуска "Северного потока-2"

Строительство газопровода "Северный поток-2" должно завершиться к концу 2019 года.

Украина попытается добиться компенсации в размере 12 млрд долларов, если "Северный поток-2" будет запущен.

Об этом в эфире "5 канала" заявил главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

На вопрос ведущей, есть ли у Украины план "Б" на случай, если "Северный поток-2" заработает, Витренко сообщил: "Да, мы подали соответствующий иск в Арбитраж – это 12 млрд долларов. Это как раз сумма, что отражает компенсацию ущерба, который понесет Украина, если будет построен "Северный поток-2" и мощности украинской ГТС не будут применены. Для этого у нас есть соответствующие юридические возможности. Поэтому мы можем сейчас требовать пересмотра тарифа. Мы именно это и делаем с одной стороны. С другой стороны, установлены европейские правила этого тарифа. И они позволяют соответственно отразить эффект от неприменения украинской ГТС после 2019 года".

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"В данном случае сам уровень тарифа не имеет никакого практического значения, ибо решение будет принято уже после того, как закончится контракт, поэтому просто речь идет о компенсации недополученной тарифной выручки. И эта компенсация составляет более чем 12 млрд долларов", – добавил Витренко.

Как сообщал УНИАН, проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство и работа двух ветвей газопровода общей мощностью 55 млрд куб. газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с «Северным потоком-1», который уже существует.

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Длина трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2».