Экспорт электроэнергии из Украины в 2019 году будет только расти - Минэнергоугля

Предполагается, что в 2019 году Украина увеличит экспорт в страны Восточной Европы на 3,8% - до 5,43 миллиарда кВт-ч.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины составило и утвердило Прогнозный баланс электроэнергии на 2019 год, в соответствии с которым в следующем году прогнозируется увеличение экспорта электроэнергии из Украины на 5,3% - до 6,42 миллиарда кВт-ч по сравнению с Прогнозным балансом на текущий год от 15 июня 2018 года.

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Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Минэнергоугля.

Согласно документу, предполагается, что в 2019 году Украина увеличит экспорт в страны Восточной Европы на 3,8% - до 5,43 миллиарда кВт-ч, в том числе в Польшу – на 6,2%, до 1,44 миллиарда кВт-ч по сравнению с прогнозом на 2018 год.

Также указано, что в 2019 году увеличится на 13,6% - до 1,08 миллиарда кВт-ч экспорт электроэнергии в Молдову.

По данным министерства, импорт электроэнергии в Украину в 2019 году не предусматривается.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году Украина увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с прошлым годом на 28,6% - до 5,166 миллиарда кВт-ч. При этом выручка за поставки электроэнергии за отчетный период выросла на 55% - до 236 миллионов долларов.