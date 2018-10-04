Запорожская АЭС отключила третий энергоблок на плановый ремонт

Завершить ремонт планируется 25 января 2019 года.

Запорожская АЭС, входящая в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", отключила от энергосети третий энергоблок для проведения планового среднего ремонта, сообщила пресс-служба компании.

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"4 октября 2018 года в 00:05 энергоблок №3 Запорожской АЭС отключен от энергосети для проведения планового среднего ремонта, который продлится до 25 января 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 3 энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 2 970 МВт.

"Энергоблоки работают в штатном режиме, замечаний к работе основного оборудования энергоблоков и персонала нет. Радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) ‒ 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону в месте расположения Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй - в 1985 г., третий - в 1986 г., четвертый - в 1987 г., пятый - в 1989 г., шестой - в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.