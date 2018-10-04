Американские аналитики оценили роль «Энергетического моста Украина – ЕС» для безопасности Украины

США и ЕС активно поддерживают усилия Украины по реформированию энергетического сектора.

В статье «Какую роль Энергетический мост может сыграть для энергетической стабильности Украины?», опубликованной на сайте Атлантического совета, ее авторы - научный сотрудник Центра по чрезвычайным ситуациям и национальной безопасности Аризонского государственного университета (США) Мелисса Херш и генеральный директор Консалтинговой группы по ядерной экономике (NECG, США) Эдвард Ки дают оценку перспективам реализации проекта «Энергетический мост «Украина-Европейский Союз»:

Энергетическая безопасность в Украине в долгосрочной перспективе может стать еще более дестабилизирующим фактором, чем конфликт на Донбассе. США и ЕС активно поддерживают усилия Украины по реформированию энергетического сектора, уделяя большое внимание снижению зависимости Украины от российского газа и модернизации газового сектора Украины. Однако, пока администрация Трампа взвешивает варианты противодействия строительству «Северный поток – 2», который обеспечит поставки российского газа в ЕС в обход Украины и создаст потенциальную угрозу экономике и безопасности Украины, внимание к газовому сектору Украины следует дополнить более четким акцентом на электроэнергетике и атомной генерации.

Последние два года атомная энергетика обеспечивала половину общего производства электроэнергии в Украине и является ключевой частью стратегии энергобезопасности Украины. Для Украины энергетическая безопасность означает не только диверсификацию поставщиков энергоносителей, но и диверсификацию источников энергии, а также их надежность. Планы Украины в отношении развития потенциала ее атомной генерации, национальной безопасности и внешней политики находят свое отражение в проекте «Энергетический мост «Украина-ЕС». Идея проекта возникла после начала российской агрессии в отношении Украины и была представлена правительству страны в 2015 году.

Реализацию проекта «Энергетический мост «Украина-ЕС» возглавляет государственная компания "Энергоатом", а в его основе лежит подключение Украины к энергосистеме ЕС для поставок электроэнергии с блока №2 Хмельницкой атомной электростанции. Предполагается, что по энергомосту электроэнергия со второго блока Хмельницкой АЭС будет поступать напрямую в Польшу и Венгрию, а также, возможно, в страны Балтии. Пока только небольшая часть украинской энергосистемы связана с Венгрией (через Бурштынский энергоостров), и энергетический мост нацелен на усиление этих связей. Доходы от продажи атомной электроэнергии в Европу позволят "Энергоатому" обеспечить финансирование достройки двух ядерных реакторов на ХАЭС.

Предполагаемые стратегические и финансовые выгоды для Украин от реализации проекта очевидны: энергомост позволит поставлять атомную электроэнергию из Украины в Польшу и, возможно, далее в Европу, формируя более тесные связи между Европой и Украиной. Более того, для поставок электроэнергии планируется больше задействовать уже существующие линии передачи, чем новую инфраструктуру. В результате Украина получит так необходимую ей твердую валюту от продажи электроэнергии в страны ЕС, что поможет стране компенсировать доходы от транзита природного газа, потеря которых ожидается с 2019 года, когда Украина намерена расторгнуть контракт с российским «Газпромом».

Энергетический мост также будет способствовать усилиям «Энергоатома» по повышению производительности и надежности всего парка атомных энергоблоков, опираясь на ранее предпринятые усилия по повышению надежности поставок ядерного топлива.

В случае успешной реализации, проект "Энергетический мост" будет способствовать повышению экономических показателей «Энергоатома», а также обеспечит надежные поставки электроэнергии для экономического роста страны, ее национальной и политической стабильности.

Вместе с тем проект несет определенные риски и должен оцениваться с учетом высокой конкуренции на европейском энергорынке, нежелании Европы включать атомную генерацию в свои планы диверсификации источников электроэнергии и повышенное внимание ЕС к возобновляемым источникам энергии. «Энергетический мост» также сталкивается с проблемами и в самой Украине, среди которых выборы 2019 года.

Однако, "Энергетический мост" – это жизнеспособный проект, достойный дальнейшего изучения как один из факторов достижения Украиной энергетической и национальной безопасности.