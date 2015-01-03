Нефть подешевела до самого низкого уровня за 5,5 лет

Мировые цены на нефть марок Brent и WTI вчера падали до самого низкого уровня за последние 5,5 лет. Причиной этого аналитики называют рост добычи в Ираке и России, а также плохие данные о состоянии обрабатывающей промышленности в странах зоны евро и в Китае, сообщает Прайм.

К окончанию сессии на лондонской Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость февральских контрактов на поставки смеси Brent сократилась на 0,53 доллара до 56,80 доллара за баррель. В течение сессии стоимость нефти в Лондоне опускалась до 55,48 доллара за баррель, что является самым низким показателем с мая 2009 года.

На Нью-Йоркской товарной бирже цена барреля техасской светлой нефти (WTI) с поставкой в феврале на промежуточной отметке повысилась на 0,32 доллара и достигла уровня 53,59 доллара. При этом в течение сессии стоимость барреля WTI опускалась до 52,03 доллара, что также является минимальным показателем с мая 2009.

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В 2014 году цена Brent снизилась на 48%. Средняя стоимость нефти этой марки в прошедшем году составила 99,29 доллара за баррель, а цена WTI - 92,60 доллара за тот же объем. Стоимость Brent оказалась ниже 100 долларов за баррель впервые за последние четыре года. В 2010 средняя цена нефти Brent составила 80,34 доллара за баррель, в 2011 - 110,91 доллара, в 2012 - 111,68 доллара, в 2013 - 108,7 долларов за баррель.