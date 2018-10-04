Цена импортного газа для Украины превысила 300 долларов

В августе средняя цена импортного газа составляла 287 долл. за 1 тыс. куб. м.

Средняя цена импортного природного газа в сентябре 2018 года составила 8490,3 грн, или 304,4 долл. за 1 тыс. куб. м.

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Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

«Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 сентября 2018 года, которая составляет 8490,3 грн, или 304,4 долл. за 1 тыс. куб. м», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в августе средняя цена импортного газа составляла 286,65 долл. за 1 тыс. куб. м.

В апреле этого года, впервые с мая 2015 года, средняя цена импортного топлива превысила отметку в 300 долл.