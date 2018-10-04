Оператор «Северного потока-2» объявил конкурс на поставку труб для обхода Дании

Дания до сих пор не разрешила строительство газопровода в своих территориальных водах.

Nord Stream 2 AG объявил конкурсные процедуры на поставку магистральных труб для маршрута длиной около 70 км для обхода Дании в рамках строительства магистрального газопровода «Северный поток-2».

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Об этом сообщил РБК генеральный директор трубного дивизиона ЧТПЗ Борис Коваленков в кулуарах Петербургского международного газового форума (ПМГФ).

По словам Коваленкова, в тендере участвуют все прежние поставщики труб для Nord Stream 2. «Мы тоже в них участвуем, но кто победит и понадобится ли этот маршрут, пока непонятно. Идет предварительный конкурсный отбор, а итоговый результат, будет ли этот маршрут или прежний, зависит от результатов переговоров с Данией, которые пока продолжаются», — сказал он.

Дания до сих пор не согласовала прокладку газопровода из России в своих территориальных водах, хотя за разрешением к властям страны Nord Stream 2 обратился еще в апреле 2017 года. В августе оператор строительства «Северного потока-2», Nord Stream 2 AG подал заявку на альтернативный маршрут прокладки трубы, который исключает проведение газопровода через территориальные воды Дании. В то же время компания-оператор сообщила, что подача заявки на новый маршрут не исключает предыдущий запрос на более предпочтительный вариант. Альтернативный маршрут длиной 175 км проходит к северо-западу от острова Борнхольм в Балтийском море и длиннее планировавшегося на 36 км.

Проект «Северного потока-2» предполагает строительство новой нитки газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии рядом с уже действующим «Северным потоком». Мощность нового объекта составит 55 млрд куб. м газа в год, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд.​

Nord Stream 2 планирует начать укладку газопровода «Северный поток-2» в российских водах к декабрю этого года, сообщил журналистам технический директор проектной компании Сергей Сердюков. Стройка должна закончиться к концу 2019 года. Австрийская OMV уже направила около €500 млн на финансирование строительства газопровода, сказал журналистам председатель правления OMV Райнер Зеле. Он выразил надежду, что Дания выдаст разрешение на прокладку трубы в следующем году.

По словам источника РБК, знакомого с подготовкой строительства газопровода, строительство будет осуществляться строго по графику, и если от Дании своевременно не будет получено разрешения, то Nord Stream 2 будет полностью готов без замедления построить обходной маршрут.