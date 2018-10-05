Кабмин разработал меры для увеличения спроса на украинский уголь - СМИ

Правительство планирует принять постановление о приоритетном включении блоков ТЭС, работающих на угле газовой марки.

Постановление о приоритетном включении блоков ТЭС, работающих на угле газовой марки снизит зависимость от российского угля и повысит спрос на украинский уголь.

Об этом отмечается в статье "Приоритеты премьера: пять важных проектов Кабмина".

По мнению журналистов, снижение зависимости отечественной энергетики от импортных поставок, прежде всего, от российских является важным проектом Кабмина в экономической сфере. Так, отмечается, что уже три года Украина живет без российского газа. Постепенно снижается роль россиян в обеспечении топливом отечественных ядерных реакторов.

Что касается угольной сферы, то правительство планирует принять постановление о приоритетном включении блоков ТЭС, работающих на угле газовой марки. В СМИ пишут, что в правительстве убеждены в выгодности данного решения для экономики. Во-первых, оно позволит снизить зависимость от России, на которую сейчас приходится 80% импорта. Во-вторых, повысит спрос на украинский уголь за счет мотивации переводить блоки с антрацита на угли газовой марки. Что, в свою очередь, будет способствовать созданию новых рабочих мест в шахтерских регионах и даст возможность государственным шахтам не зависеть от государственных дотаций и поддержки.

Среди других знаковых проектов правительства Гройсмана отмечаются пенсионная реформа, запуск программы "Доступные лекарства", реконструкция и строительство новых дорог, а также расширение полномочий местной власти и финансовых возможностей общин.

Напомним, добыча энергетического и коксующегося угля в Украине за период с января по сентябрь 2018 года сократилась на 5% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

В тоже время отгрузка импортного энергетического угля на ТЭС и ТЭЦ Украины в январе-августе 2018 года составила 3 млн 740,3 тыс. тонн, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года (2 млн 186,9 тыс. тонн). При этом из РФ на украинские электростанции поступило 2 млн 910,3 тыс. тонн угля (доля - 77,8%).