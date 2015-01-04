Цены на нефть продолжают стремительно падать
02:44, 04 января 2015Энергетика
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Нефть марки Brent на Лондонской бирже подешевела до $56,31 за баррель.
REUTERS
Мировые цены на нефть стремительно падают.
Об этом свидетельствуют данные торгов, пишет Газета.Ru.
Так, 3 января на 21.05 мск нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже подешевела на 1,78% и торговалась на уровне $56,31 за баррель.
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