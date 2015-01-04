Цены на нефть продолжают стремительно падать

Мировые цены на нефть стремительно падают.

Об этом свидетельствуют данные торгов, пишет Газета.Ru.

Так, 3 января на 21.05 мск нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже подешевела на 1,78% и торговалась на уровне $56,31 за баррель.

Читайте такжеРоссийская экономика находится под угрозой краха - немецкий экспертНефть марки WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже подешевела к этому времени на 1,09%, до $52,69 за баррель.