Между Украиной и Словакией построят новую линию электропередачи

Целью реализации проекта является наращивание пропускной способности сечения «Украина-Словакия».

Операторы энергосистем Украины и Словакии - компании «Укрэнерго» и SEPS согласовали строительство новой линии электропередачи (ЛЭП) с целью наращивания пропускной способности сечения «Украина-Словакия», говорится в сообщении пресс-службы «Укрэнерго».

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«2 октября «Укрэнерго» в ходе рабочей встречи с представителями словацкого оператора системы передачи SEPS согласовало оптимальное техническое решение для увеличения пропускной способности межгосударственного интерконнектора Украина-Словакия», - сказано в сообщении.

Сообщается, что, согласно договоренностям, будет построена новая воздушная линия (ВЛ) 400 кВ, которая соединит существующие подстанции (ПС) 400 кВ «Мукачево» и «Вельке Капушаны». Также планируется провести реконструкцию открытого распределительного устройства 400 кВ на подстанции «Мукачево».

«В частности, в ближайшие 3-4 года на ПС 400 кВ «Мукачево» предусматривается замена существующего автотрансформатора (АТ-3) 400/220 кВ (1964 года установки), а также обустройство комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ) 400 кВ», - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот проект включен в предварительный перечень проектов совместного интереса Энергетического Сообщества (Project of mutual interest - РМИ) и реализуется путем реконструкции межгосударственной воздушной линии электропередачи 400 кВ Мукачево-Вельке Капушаны. Он предусматривает увеличение пропускной способности интерконнектора Украина - Словакия на 30%.

«На сегодня используется лишь 400 МВт пропускной способности линии, что не удовлетворяет фактическим потребностям энергосистемы. Объем инвестиций «Укрэнерго» в проект будет составлять ориентировочно 15 млн евро», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по словам главы «Укрэнерго» Всеволода Ковальчука, объединенная энергосистема Украины может присоединиться к Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) в 2022 году.

Расширение синхронной зоны энергосистемы континентальной Европы ENTSO-E за счет присоединения энергосистемы Украины является составляющей обеспечения интеграции рынка электроэнергии Украины во внутренний энергетический рынок Европейского Союза, который уже включает 41 системного оператора и 34 страны-участницы.

В марте 2017 года глава «Укрэнерго» заявил, что стоимость синхронизации украинской энергосистемы с энергосистемой Европейского Союза может составить от 600 млн до 1,8 млрд грн.

28 июня 2017 года компания подписала соглашение о присоединении Украины к энергетической системе Европы, а позже «Укрэнерго» договорилось, что будет координировать свои действия с крупнейшими генерирующими компаниями на украинском рынке.

В январе 2018 года «Укрэнерго» и «Молдэлектрика» согласовали планы синхронизации энергосистем двух стран с объединенным рынком электроэнергии стран ЕС (ENTSO-E).