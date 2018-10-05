Siemens построит для России ветропарк на побережье Азовского моря

Азовская ветряная ферма будет введена в эксплуатацию в 2020 году.

Один из крупнейших в мире производителей ветрогенераторов Siemens Gamesa Renewable Energy SA войдет на российский рынок ветроэнергетики, осуществив первый заказ на строительство ветряной электростанции общей мощностью 90 мегаватт.

Читайте такжеSiemens договорился о новом проекте с компанией, поставившей "крымские турбины"

Соглашение включает в себя поставку, установку и обслуживание 26 турбин модели SG 3.4-132 для ветропарка Enel Russia, расположенного на побережье Азовского моря, пишет Рейтер.

Азовская ветряная ферма будет введена в эксплуатацию в 2020 году, говорится в пресс-релизе Siemens Gamesa.

Как сообщал УНИАН, в середине июля 2017 года Россия доставила в аннексированный Крым четыре газовые турбины, которые по внешнему виду напоминают оборудование производства немецкого концерна Siemens.

Комментируя это событие, в Siemens заявили, что имеют доказательства, что все четыре турбины, которые поставлялись для осуществления проекта на юге России, вместо этого они незаконно попали в Крым.

Позже Германия потребовала от ЕС введения новых санкций из-за ситуации с турбинами Siemens, которые незаконно попали в оккупированный Крым.