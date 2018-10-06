Саудовский принц предсказал уход России с рынка нефти

В результате Саудовской Аравии в будущем придется поставлять еще больше нефти, отметил саудовский принц.

Ряд нефтедобывающих стран, в том числе Россия и Китай, к 2030 году начнут сдавать позиции, а затем полностью уйдут с рынка, считает наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд.

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Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg. Спрос на нефть до 2030 года будет расти темпами примерно на 1-1,5% в год, полагает принц. «Некоторые думают, что после этого срока он начнет замедляться, но мы считаем, что многие страны-производители просто исчезнут к этому времени», - сказал Мухаммед ибн Салман. По его мнению, Россия может полностью уйти с рынка через 19 лет.

В результате Саудовской Аравии в будущем придется поставлять еще больше нефти, продолжил принц. «Мы не видим угроз для Саудовской Аравии в этой области», - подытожил он.