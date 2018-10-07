В Германии взялись за активное строительство "Северного потока-2"

В ведомстве отмечают, что работы планируют завершить до конца 2018 года.

В Германии активизировали строительство "Северного потока-2". Так, судно Audacia компании Allseas присоединилось к работам на немецком участке газопровода, где также проводит работы судно Castoro Dieci (C10).

Об этом сообщает пресс-служба компании-оператора проекта Nord Stream AG 2.

Так, судно Audacia начало работы в конечной точке 30-километровой траншеи для двух ниток газопровода в территориальных водах Германии.

"Оно должно уложить участок протяженностью около 38 километров в более глубоководной части маршрута газопровода. После укладки первой нитки Audacia вернется в исходную точку и начнет укладку второй нитки", – говорится в сообщении.

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В ведомстве отмечают, что работы планируют завершить до конца 2018 года.

Напомним, Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания.

Справка УНИАН. "Северный поток-2" - это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа. В случае запуска "Северного потока-2" Украина потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.