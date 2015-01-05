Цены на нефть обвалились до $55,5

На мировом рынке продолжается значительное падение нефтяных котировок, сообщает Радио Свобода.

По состоянию на 7:15 по Киеву баррель нефти марки Brent стоит около 55 с половиной долларов. Несколько часов назад этот показатель обновил почти шестилетние минимумы, когда цена падала до 55 долларов 36 центов.

Последний раз на таком низком уровне котировки нефти находились в мае 2009 года.

Читайте такжеРоссийская экономика находится под угрозой краха - немецкий экспертАналитики называют причиной этого явления значительные избыточные запасы «черного золота» на фоне ослабления спроса на этот продукт. Дополнительное негативное влияние на цену нефти произвело ноябрьское решение Организации стран-экспортеров нефти не сокращать объемы добычи сырья.

Снижение цены нефти негативно влияет на экономику стран, в значительной степени зависящих от экспорта энергоносителей, в частности, России.