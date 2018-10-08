Нефть начинает неделю снижением после рекордного роста

Утром фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 1,07 процента до $83,26 за баррель.

Цены на нефть снижаются утром в понедельник после того, как достигли рекордных 86 долларов за баррель в конце прошлой недели. Стоимость «черного золота» снижаетсяиз-за возможного предоставления США послаблений для импортёров сырья из Ирана, а также на фоне разговоров о том, что Саудовская Аравия полностью компенсировала выпадение с рынка иранских баррелей.

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Утром фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 1,07 процента до $83,26 за баррель. Фьючерсные контракты на WTI торговались по $73,75 за баррель, что на 0,79 процента ниже предыдущего закрытия, пишет Рейтер.

Президент США Дональд Трамп в начале мая объявил о выходе США из иранской ядерной сделки и последующем восстановлении ограничительных мер против Тегерана. Вашингтон потребовал от импортёров с ноября прекратить закупки нефти у Ирана.

По словам источника, США могут рассмотреть послабления для тех импортёров иранской нефти, которые уже предприняли меры, чтобы сократить закупки сырья у Тегерана.

Среди других факторов давления на нефтяные котировки эксперты в отрасли называют неутихающую торговую войну США и Китая, грозящую ударить по спросу на сырьё.