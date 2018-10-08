НАПК внесло предписания министру энергетики и и.о. председателя Фонда госимущества

Нацагентство по предотвращению коррупции требует проведения служебных расследований по фактам нарушений в учреждениях.

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло предписания министру энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику и и.о. председателя Фонда государственного имущества Украины Виталию Трубарову.

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Как сообщает пресс-служба НАПК, предписания внесены по результатам внеплановых проверок на государственном предприятии «Первомайскуголь» и в Фонде госимущества.

"Национальное агентство установило, что руководство ГП "Первомайскуголь" нарушило требования ч.5 ст.62 и ч.1 ст.64 закона «О предотвращении коррупции». В частности, до 1 июня 2018 года в структуре ГП "Первомайскуголь" отсутствовала должность ответственного за реализацию антикоррупционной программы (уполномоченного). Нацагентство требует проведения служебного расследования с целью выявления причин отсутствия уполномоченного в структуре ГП "Первомайскуголь", - говорится в сообщении.

Трубарову предписание внесено на основании того, что должностные лица Фонда госимущества не организовали проведение специальной проверки относительно победителя конкурса на должность, которая предполагает занятие ответственного или особо ответственного положения.

"НАПК требует устранить выявленные нарушения и провести служебное расследование с целью выявления причин, способствовавших невыполнению должностными лицами Фонда государственного имущества Украины требований ч.1 ст.56, ч.1 и ч.3 ст.57 закона «О предотвращении коррупции», по результатам которого принять меры в установленном законом порядке ", - сообщили в Нацагентстве.

В НАПК оттмечают, что предписания агентства являются обязательными к исполнению. За невыполнение этих предписаний руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 Кодекса Украины об административных правонарушениях.