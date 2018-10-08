«Укртрансгаз» отчитался о закачке газа на зиму

Запасы газа в ПХГ с начала сезона закачки увеличились в 2,2 раза - до 16,4 млрд куб. м.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с начала сезона закачки (9 апреля) увеличились в 2,2 раза, или на 8,94 млрд куб. м - до 16,38 млрд куб. м.

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Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании «Укртрансгаз».

Согласно данным госкомпании, с 1 по 6 октября в хранилища было закачано 97 млн куб. м газа.

По состоянию на 6 октября запасы газа в ПХГ составляют 16,38 млрд куб. м, что на 1%, меньше, чем на аналогичную дату 2017 года (16,56 млрд куб. м).

По данным «Укртрансгаза», c 1 по 6 октября Украина импортировала 103 млн куб. м газа (69,7 млн куб. м - через Венгрию, 9,9 млн куб. м - через Польшу, через Словакию импорт в начале октября не осуществлялся). Собственная добыча c 1 по 6 октября составила 347,58 млрд куб. м, а транзит - 1,243 млрд куб. м.

Отмечается, что по состоянию на 6 октября украинские газовые хранилища заполнены на 52%.

Как сообщал УНИАН, национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" заявляет, что запасов природного газа в размере 16 млрд куб. м. в подземных хранилищах достаточно для комфортного прохождения отопительного сезона 2018/2019 годов.

В 2018 год наша страна вошла с рекордными за последние 5 лет запасами газа – 14,7 млрд куб. м.