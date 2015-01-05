Тарифы на газ в Украине вырастут уже в первом квартале этого года

Цены на газ для потребителей будут пересмотрены в сторону увеличения уже в первом квартале 2015 года, говорится в переходных положениях к Закону о государственном бюджете на 2015 год, опубликованному в газете «Голос Украины».

Как отмечается, пересмотр осуществит Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг для уменьшения дефицита НАК «Нафтогаз Украины».

«Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в первом квартале 2015 осуществить пересмотр цен на природный газ для потребителей с целью уменьшения дефицита публичного акционерного общества «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и обеспечения Кабинетом министров Украины финансирования в полном объеме льгот и субсидий для населения».

Читайте также"Покращення" уже наступает: "Нафтогаз" решил арендовать 45 авто за 40 млн гривеньКак сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявлял, что Кабинет министров намерен ускорить переход тарифов на газ для населения к рыночному уровню, внеся изменения в существующий график увеличения стоимости энергоресурсов в 4 раза к 2017 году.

По данным правительства, в 2014 году дефицит НАК «Нафтогаз Украины» составил 110 млрд грн.