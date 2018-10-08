США могут ослабить санкции для импортеров нефти из Ирана - СМИ

Соединенные Штаты готовы в индивидуальном порядке работать со странами, которые сокращают импорт.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ослабления санкций для импортеров нефти из Ирана, которые сокращают закупки сырья у Тегерана.

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Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в американском правительстве.

По данным агентства, США рассматривают возможность санкционных послаблений и готовы в индивидуальном порядке работать со странами, которые сокращают импорт.

На этом фоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1% и составила 83,31 доллара за баррель.

В мае США объявили о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. При этом президент США Дональд Трамп пообещал не только возобновить старые, но и ввести новые санкции в отношении Тегерана.

Часть американских санкций начала действовать в ночь на 7 августа, охватив, в том числе автомобилестроительный сектор Ирана, куплю - продажу золота и ряда металлов. При этом 5 ноября США намерены ввести ограничения на экспорт нефтепродуктов.