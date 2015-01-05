Цена нефти впервые с мая 2009 года упала ниже $55

Впервые с мая 2009 года стоимость нефти упала ниже $55, передает «Газета.Ru».

Так, на 15.40 мск нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже подешевела на 2,75% и торгуется на уровне 54,87 $/барр.

Читайте такжеЕвро обвалился в отношении доллара до 9-летнего минимумаЦена нефти марки WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже упала к этому времени на 2,41%, до 51,42 $/барр.