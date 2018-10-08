В процессе приватизации ПАО "Центрэнерго" назревает новый коррупционный скандал

Государство выставляет на продажу 78,2% акций ПАО "Центрэнерго".

На прошлой неделе Кабинет министров принял распоряжение, которым утвердил стартовую цену и условия продажи АО "Центрэнерго". Перед этим Кабинет Министров утвердил график подготовки к приватизации и проведению конкурса по продаже пакета акций ПАО "Центрэнерго".

Об этом сообщил и.о. руководителя Фонда госимущества Виталий Трубаров на своей странице в Facebook. По его словам, конкурс по продаже ПАО "Центрэнерго" состоится в конце ноября 2018 года.

Ранее Кабинет министров утвердил советника по приватизации предприятия – Ernst & Young sp. z o.ах. Corporate Finance sp.k (EY, польское подразделение).

Также правительство утвердило размер финансирования услуг советника за счет средств государственного бюджета в размере 3 млн долларов США.

Согласно условиям договора между ФГИ и советником, последний должен собрать и проанализировать экономические, технические и финансовые показатели работы предприятия; привести основные показатели бухгалтерской отчетности в соответствие со стандартами; провести аудит; определить инвестиционную привлекательность предприятия и пути ее повышения, пути реструктуризации задолженности, предложения по ценам и тарифам для продукции предприятия, маркетинговой политике; обеспечить независимую оценку имущества; найти потенциальных инвесторов.

Оценку государственного пакета акций ПАО "Центрэнерго" осуществляло ООО "Увекон", руководителем которого является Владимир Шалаев, на основании договора, заключенного с советником.

При этом, как стало известно, 2 октября Генеральной прокуратурой Украины Владимиру Шалаеву предъявлено подозрение по статье 358 Уголовного Кодекса Украины (подделка документов).

По данным источников в правоохранительных органах, уголовное дело касается именно оценки акций ПАО "Центрэнерго". При этом, источники в оценочных кругах отмечают, что гонорар ООО "Увекон" составил от 500 тысяч до 1 млн долларов США.

Следует отметить, что "отбор" советника ФГИ и "отбор" советником оценщика, не смотря на то, что источником оплаты услуг являются деньги государственного бюджета, проходил вне системы ProZzoro.