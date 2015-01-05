Цены на нефть упали ниже $53 за баррель

По данным на 18:28, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2015 года подешевела на 6,47 проц до 52,99 доллара, передают Ведомости со ссылкой на Bloomberg.

Котировка февральского контракта на WTI в ходе торгов 5 января падала до $49,95 за баррель — ниже $50 впервые с апреля 2009 г.

Brent, подешевевшая на 48% в 2014 году, продолжает падать в цене на опасениях, что избыток нефти на рынке сохранится и в 2015 г., отмечает агентство.

Накануне власти Ирака объявили о намерении увеличить экспорт нефти в текущем году до 3,3 млн баррелей в сутки. При этом в декабре страна ежедневно экспортировала 2,94 млн баррелей нефти, что является наивысшим показателем с 1980-х гг.

Читайте такжеЦена нефти впервые с мая 2009 года упала ниже $55

Второго января Минэнерго России отчиталось о росте добычи нефти в стране в декабре на 0,3%. Таким образом, Россия добывает в настоящее время рекордные за постсоветский период 10,667 млн баррелей в день.

Аналитики Sanford C. Bernstein&Co. ухудшили прогноз цен на нефть Brent в 2015 г. до $80 за баррель с ранее ожидавшихся $104 за баррель. Средний прогноз Citigroup для стоимости Brent на текущий год составляет $63 за баррель.

Вчера, 4 января, УНИАН сообщал, что цены на нефть продолжают стремительно падать. В частности, нефть марки Brent на Лондонской бирже подешевела до $56,31 за баррель.