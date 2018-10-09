Взрывы боеприпасов на Черниговщине не влияют на транзит газа - "Укртрансгаз"

В 30-километровой зоне от места возникновения пожара транзитные магистральные газопроводы "Укртрансгаза" не проходят.

Оператор газотранспортной системы госкомпания "Укртрансгаз" заявляет, что взрывы боеприпасов на арсенале вблизи города Ичня (Черниговская область) не влияют на транзит газа по территории Украины.

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"Чрезвычайная ситуация, которая произошла в результате пожара и взрывов на территории 6 арсенала Министерства обороны вблизи населенного пункта Ичня не влияет на транзит газа через территорию Украины", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Пресс-служба сообщает, что в 30-километровой зоне от места возникновения пожара, транзитные магистральные газопроводы "Укртрансгаза" не проходят.

Также сообщается, что по состоянию на 11:00 ГТС работает в штатном режиме и для осуществления контроля за развитием чрезвычайной ситуации организованы дополнительные посты мониторинга на объектах газотранспортной инфраструктуры в регионе.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 4-х часов утра на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, вызвавшие пожар. Территория складов составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.

Создан оперативный штаб ГСЧС, полиции и Нацгвардии.

Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 километров, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

В Генштабе ВСУ назвали диверсию наиболее вероятной причиной взрывов на арсенале.

Справка УНИАН. "Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 миллиард кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС. 100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".