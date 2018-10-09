"Киевэнерго" Ахметова требует от Киева компенсировать до 900 млн грн за модернизацию теплосетей - СМИ

В КГГА отметили, что говорить о сумме компенсации рано, так как работы по оценке тепловых активов еще не завершились.

Энергокомпания "Киевэнерго", которая принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову и ранее управляла тепловыми активами столицы, требует от Киевской городской государственной администрации компенсацию в размере 800-900 млн грн за модернизацию теплосетей.

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Об этом говорится в расследовании "Наши гроши с Денисом Бигусом".

Согласно расследованию, журналисты установили, что после расторжения соглашения между КГГА и "Киевэнерго" компания бизнесмена не только перевела на город обязанность выплатить штрафные санкции в 1,2 млрд грн, но и претендует на компенсацию потраченных на модернизацию теплосетей средств.

В частности, "Киевэнерго" оценивает эту компенсацию в 800-900 млн. грн.

"Речь идет о 800-900 млн грн, это та часть, которую "Киевэнерго" считает, что город должен им компенсировать", - заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

В пресс-службе Киевской городской государственной администрации УНИАН сообщили, что пока рано говорить о сумме компенсации, так как работы по оценке тепловых активов еще не завершились. Также в пресс-службе отметили, что «Киевэнерго» еще не обращалось с требованием о компенсации.

УНИАН обратился в "Киевэнерго", где ответили, что готовы прокомментировать данную информацию позже.

Как сообщал УНИАН, 9 октября коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" подписало мировое соглашение с Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" о правопреемственности долговых обязательств предыдущего оператора тепловых активов столицы - энергокомпании «Киевэнерго» в размере 2,4 млрд грн.

На заседании правительства, которое состоялось 29 августа, премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству финансов найти источники в государственном бюджете для предоставления субвенции городу Киев на погашение разницы в тарифах на коммунальные услуги в размере 730 млн грн, а Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ оформить и подать ему на подпись.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее говорил, что благодаря предоставлению субвенции в столице может появиться горячая вода уже к 15 сентября.

Позже в интервью УНИАН заместитель главы КГГА Петр Пантелеев заявил, что Киевская городская государственная администрация планирует до конца сентября заключить соглашение о поставках газа с Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» и начать поставки горячей воды.

В начале октября Министерство финансов и Государственная казначейская служба Украины полностью перечислили 730 млн грн Киеву дополнительной субвенции для погашения разницы в тарифах.

Справка УНИАН. 1 мая тепловые сети столицы перешли от «Киевэнерго» (входит в состав крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова) в управление КП «Киевтеплоэнерго». 1 августа «Киевтеплоэнерго» также получило в управление генерирующие объекты (ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, завод «Энергия»).

22 мая власти Киева сообщили, что «Нафтогаз» отказывается заключать договор на поставку газа с «Киевтеплоэнерго» из-за долгов предыдущего оператора «Киевэнерго» (общая сумма задолженности составляет около 5 млрд грн). В ответ на это 23 мая на заседании Киевсовета было принято решение, согласно которому долговые обязательства «Киевэнерго» не подлежат передаче «Киевтеплоэнерго».

23 мая «Нафтогаз» заявил, что готов заключить договор на поставку газа с «Киевтеплоэнерго» сразу после решения вопроса правопреемства 5 млрд грн долгов, которые были накоплены «Киевэнерго».

По словам замглавы КГГА Петра Пантелеева, задолженность «Киевэнерго» перед НАК «Нафтогаз» включает в себя около 1,2 млрд грн начисленных штрафов и пени, и вопрос погашения долговых обязательств требует решения на национальном уровне. Относительно 1,2 млрд грн между сторонами продолжается судебный спор.

В конце июля Киев получил разрешение от Кабинета министров закупить газ на ближайший месяц для обеспечения работы городских ТЭЦ на открытом рынке.

1 августа КГГА закупила газ у частных поставщиков для ТЭЦ по цене 10,2 тыс. грн за 1 тыс. куб. м, что на 47% выше цены, по которой «Нафтогаз», в соответствии со специальными обязательствами, реализует газ для нужд населения и теплокоммунэнерго (около 7 тыс. грн).