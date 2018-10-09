Россия обошла Беларусь по поставкам дизельного топлива в Украину

Трубопроводные поставки российского ресурса выросли с 28% до 37%.

По итогам 9 месяцев 2018 года доля белорусских производителей в балансе украинского рынка ДТ сократилась с 43% до 35%, по сравнению с 9 месяцами 2017 г. Этот объем заменили преимущественно трубопроводные поставки российского ресурса, доля которых соответственно выросла с 28% до 37%.

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Об этом свидетельствуют данные исследования «Консалтинговой группы А-95», сообщает Еnkorr.

В абсолютных значениях импорт ДТ из Беларуси за 9 месяцев сократился на 9,8% (179 тыс. т) и составил 1656 тыс. т. Из этого объема 56 тыс. т маркируются как «топливо дизельное экспортное» (ТДЭ).

По нефтепродуктопроводу «Прикарпатзападтранс» за 9 месяцев текущего года было поставлено 1734 тыс. т, что на 46% (546 тыс. т) больше, чем за такой же период 2017 г. Из этого объема через терминалы трубопровода на территории Украины было принято 1462 тыс. т, через терминал в Гомеле (Беларусь) с дальнейшей поставкой по ж/д через Черниговскую область – 272 тыс. т.

Также с конца 2017 г. в Украину начались железнодорожные поставки российского ДТ через Харьковскую область. За 9 месяцев текущего года они составили 127,4 тыс. т. Львиную долю этого объема импортирует компания «Укрэнерджи».

Напомним, в конце сентября «Лукойл» получил разрешение Федеральной службы по таможенному и экспортному контролю РФ (ФСТЭК) на поставку ДТ в адрес «Укрэнерджи». На октябрь ожидается поставка до 10 тыс. т.

Внутреннее производство ДТ за три квартала 2018 г. увеличилось на 3,2% (18 тыс. т) до 578 тыс. т. При этом его доля в общем балансе сократилась с 13% за 9 месяцев 2017 года до 12% за такой же период текущего года.

Снизилась доля ДТ производства НПЗ группы Orlen. Отгрузки с Мажейкяйского НПЗ (Литва) за этот период сократилась на 10%, а польские НПЗ группы полностью прекратили поставки на украинский рынок. За 9 месяцев Orlen отправил в Украину 305 тыс. т, что на 16% (59 тыс. т) меньше аналогичного периода 2017 г. Доля ДТ Orlen на украинском рынке за 9 месяцев сократилась с 9,8% до 7,3%.

Морские поставки по итогам трех кварталов обеспечили 8,2% баланса рынка против 8,7% за аналогичный период 2017 г. В абсолютных цифрах поставки выросли с 323 тыс. т до 341 тыс. т (+5,7%).

Как сообщалось, за 8 месяцев 2018 года баланс рынка ДТ увеличился на 11,9% (442,5 тыс. т) до 4,15 млн т. Внутреннее производство выросло на 5% (24,6 тыс. т) до 515,4 тыс. т, импорт — на 13% (417,9 тыс. т) до 3,635 млн т. Доля внутреннего производства в структуре рынка за 8 месяцев составила 12,4% против 13,2% за аналогичный период 2017 года.