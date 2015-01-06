В Белом доме заявляют, что дешевая нефть выгодна экономике США

Официальный представитель Белого дома Джош Эрнест привел данные мониторинга нефтяных цен, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Средние цены на бензин из-за дешевеющей нефти на территории большей части Соединенных Штатов опустились ниже $2 за галлон, а продажи автомобилей в стране за последние месяцы выросли, отмечает агентство.

Ранее о благотворном влиянии резкого падения нефтяных цен на экономику США заявил представитель Федеральной резервной системы. В декабре прошлого года глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли говорил, что американские потребители выиграют от более дешевой нефти.

Читайте такжеРоссия готовит новый стресс-сценарий с ценой нефти в $40Мировые цены на нефть в ходе торгов 5 января показали рекордное снижение с весны 2009 года. Официальная цена нефти Brent на электронной товарной бирже IСE Futures Europe в Лондоне понизилась на $3,31 и составила $53,11 за баррель. Официальная цена нефти WTI на срочной товарной бирже New York Mercantile Exchange упала на $2,65 – до $50,04 за баррель.