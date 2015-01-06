Цены на нефть после вчерашнего обвала продолжают падать

5 января нефть марки Brent потеряла более двух долларов, или около 5%, утром 6 января этот сорт «черного золота» торгуется ниже отметки 53 доллара за баррель, сообщает Радио Свобода.

Баррель американской эталонной нефти марки WTI впервые с апреля 2009 года стоит меньше 50 долларов.

Аналитики называют причиной этого явления значительные избыточные запасы «черного золота» на фоне ослабления спроса на этот продукт. Дополнительное негативное влияние на цену нефти произвело ноябрьское решение Организации стран-экспортеров нефти не сокращать объемы добычи сырья.

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