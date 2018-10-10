ЕБРР может предоставить «Укргазвыдобуванню» многомиллионный кредит

Компания привлечет кредит для приобретения установок по ремонту скважин и повышению энергоэффективности.

Европейский банк реконструкции и развития может предоставить крупнейшей газодобывающей компании Украины «Укргазвыдобування» 52 млн евро кредита для приобретения установок по ремонту скважин и повышения энергоэффективности. Об этом сообщается на сайте ЕБРР.

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Согласно сообщению, совет директоров банка планирует рассмотреть этот проект 12 декабря текущего года.

Ожидается, что данный проект будет способствовать более устойчивому и экологическому развитию газового сектора Украины.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2017 года «Укргазвыдобування» увеличила добычу газа на 4,8% - до 15,25 млрд куб. м. В 2018 году компания планирует добыть 16-16,5 млрд куб. м.

Справка УНИАН. «Укргазвыдобування» – крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав компании входят 4 газопромышленных управления: «Шебелинкагазвыдобування», «Полтавагазвыдобування», «Харьковгазвыдобування» и «Львовгазвыдобування». 100% акций компании принадлежат НАК «Нафтогаз Украины».

ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году банк взял на себя совокупные обязательства по предоставлению почти 12,1 млрд евро в рамках около 400 проектов.