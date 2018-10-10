У Ахметова заявили, что столица должна «Киевэнерго» 750 миллионов за модернизацию теплосетей

Общая стоимость реконструкций за все 17 лет составляет порядка 3 млрд грн, но при этом за собственные средства компании – 750 млн грн, сообщили в «Киевэнерго».

Энергокомпания "Киевэнерго", которая принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову и ранее управляла тепловыми активами столицы, оценила сумму компенсаций от Киевской городской государственной администрации за реконструкцию и модернизацию тепловых активов столицы за счет собственных средств в 750 млн грн. Читайте такжеМинфин уже перечислил деньги для возврата горячей воды Киеву

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила директор по правовому обеспечению "Киевэнерго" Ольга Иевлева.

«По условиям договора, за сделанные улучшения на коммунальных сетях за собственные средства нам город должен выплатить компенсацию. Эта тема не является предметом мирового соглашения», - заявила Иевлева.

Она добавила, что сумму компенсации должна определить сессия Киевского городского совета.

«По нашим расчетам эта сумма составляет порядка 750 млн грн. Мы подтвердили это всеми аудиторскими заключениями. По условиям договора мы каждый год делали аудиторское заключение, подтверждали суммы компенсаций. При этом сейчас «Киевэнерго» готовит все документы, подтверждающие сделанные реконструкции, модернизации и создание новых объектов, и намерена обратиться с требованием в Киевсовет о компенсации суммы понесенных затрат на улучшение коммунального имущества», - уточнила Иевлева.

В частности, «Киевэнерго» обратится в Киевсовет после того, как созданная им год назад инвентаризационная комиссия проверит все объекты, которые компания считает улучшением, и подтвердит этот факт.

Иевлева сообщила, что необходимый пакет документов является объемным и его подготовка займет некоторое время.

Также она добавила, что общая стоимость реконструкций за все 17 лет составляет порядка 3 млрд грн, но при этом за собственные средства компании – 750 млн грн.

В частности, за собственные средства была проведена реконструкция мусоросжигательного завода «Энергия».

Ранее в СМИ сообщалось, что "Киевэнерго" требует от КГГА компенсацию в размере 800-900 млн грн за модернизацию теплосетей.

В пресс-службе КГГА УНИАН сообщили, что пока рано говорить о сумме компенсации, так как работы по оценке тепловых активов еще не завершились. Также в пресс-службе отметили, что «Киевэнерго» еще не обращалось с требованием о компенсации.

Как сообщал УНИАН, 9 октября коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" подписало мировое соглашение с Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" о правопреемственности долговых обязательств предыдущего оператора тепловых активов столицы - энергокомпании «Киевэнерго» в размере 2,4 млрд грн.

На заседании правительства, которое состоялось 29 августа, премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству финансов найти источники в государственном бюджете для предоставления субвенции городу Киев на погашение разницы в тарифах на коммунальные услуги в размере 730 млн грн, а Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ оформить и подать ему на подпись.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее говорил, что благодаря предоставлению субвенции в столице может появиться горячая вода уже к 15 сентября.

Позже в интервью УНИАН заместитель главы КГГА Петр Пантелеев заявил, что Киевская городская государственная администрация планирует до конца сентября заключить соглашение о поставках газа с Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» и начать поставки горячей воды.

В начале октября Министерство финансов и Государственная казначейская служба Украины полностью перечислили 730 млн грн Киеву дополнительной субвенции для погашения разницы в тарифах.

Справка УНИАН. 1 мая тепловые сети столицы перешли от «Киевэнерго» (входит в состав крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова) в управление КП «Киевтеплоэнерго». 1 августа «Киевтеплоэнерго» также получило в управление генерирующие объекты (ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, завод «Энергия»).

22 мая власти Киева сообщили, что «Нафтогаз» отказывается заключать договор на поставку газа с «Киевтеплоэнерго» из-за долгов предыдущего оператора «Киевэнерго» (общая сумма задолженности составляет около 5 млрд грн). В ответ на это 23 мая на заседании Киевсовета было принято решение, согласно которому долговые обязательства «Киевэнерго» не подлежат передаче «Киевтеплоэнерго».

23 мая «Нафтогаз» заявил, что готов заключить договор на поставку газа с «Киевтеплоэнерго» сразу после решения вопроса правопреемства 5 млрд грн долгов, которые были накоплены «Киевэнерго».

По словам замглавы КГГА Петра Пантелеева, задолженность «Киевэнерго» перед НАК «Нафтогаз» включает в себя около 1,2 млрд грн начисленных штрафов и пени, и вопрос погашения долговых обязательств требует решения на национальном уровне. Относительно 1,2 млрд грн между сторонами продолжается судебный спор.

В конце июля Киев получил разрешение от Кабинета министров закупить газ на ближайший месяц для обеспечения работы городских ТЭЦ на открытом рынке.

1 августа КГГА закупила газ у частных поставщиков для ТЭЦ по цене 10,2 тыс. грн за 1 тыс. куб. м, что на 47% выше цены, по которой «Нафтогаз», в соответствии со специальными обязательствами, реализует газ для нужд населения и теплокоммунэнерго (около 7 тыс. грн).