Волынец призывает провести комитетские слушания по углю на шахте

Профсоюзный лидер подчеркнул, что текущая ситуация с задолженностью по заработной плате связана с отсутствием сбалансированной цены на продукцию шахтеров.

Михаил Волынец, председатель независимого профсоюза горняков Украины и Конфедерации свободных профсоюзов призвал председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Александра Домбровского провести запланированные слушания по вопросам угольной отрасли на одном из государственных угольных предприятий. Об этом он заявил на своей странице в сети Facebook, опубликовав соответствующее обращение.

«Несколько недель назад глава парламентского комитета по вопросам ТЭК Александр Домбровский пообещал провести отдельные слушания, посвященные угольной отрасли. Поэтому, призываю уважаемого Александра Георгиевича Домбровского провести слушания на территории одного из государственных угледобывающих предприятий. И пригласить на него широкий круг представителей отрасли, профсоюзных активистов. Со своей стороны мы присоединимся к организации такого важного мероприятия, и готовы предоставить всю посильную помощь в ходе подготовки и пребыванию народных депутатов в шахтерских регионах«.

Профсоюзный лидер подчеркнул, что текущая ситуация с задолженностью по заработной плате связана с отсутствием сбалансированной цены на продукцию шахтеров. «Это правильная и актуальная инициатива, ведь проблем в украинской угольной промышленности очень много. Только задолженность по заработной плате перед шахтерами на государственных шахтах на сегодняшний день составляет 1,120 млн грн».

По словам Михаила Волынца, логично, чтобы при обсуждении таких важных вопросов депутаты могут одновременно пообщаться с шахтерами. «Так вот, считаю, что такие вопросы следует проводить в регионах непосредственно с представителями шахтерского сообщества. Чтобы состоялся откровенный диалог и депутаты имели возможность увидеть реальное положение, к которому доведены предприятия в угольном секторе. И послушать тех, кто ежедневно спускается под землю и рискует своей жизнью, но не получает вовремя заработной платы «.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 8626 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины относительно удешевления электроэнергии». Документ предлагает сохранить формульный подход в тарифообразовании, но формулу «Роттердам +» изменить на формулу «0,9 * Роттердам», что приведет к ценовой дискриминации украинских шахт относительно импорта. Инициатор законопроекта — депутат от фракции «Самопомощь» Виктория Войцицкая.

Ряд энергоэкспертов уже раскритиковали законопроект и заявила, что его принятие вызовет кризис и остановит энергосистему за три месяца.