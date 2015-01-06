Саудовская Аравия в феврале поднимет цены на нефть для Азии

Нефтяная компания Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) в феврале поднимет цены для своих потребителей в Азии, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Блумберг.

Согласно заявлению компании, Saudi Aramco будет продавать нефть Arab Light по стоимости, которая на 1,40 доллара меньше, чем средняя стоимость за баррель в регионе в прошлом месяце. В январе компания сократила цену на нефть на два доллара за баррель, что стало самым крупным снижением за последние 14 лет.

Как отмечает агентство, решение увеличить цену на нефть для азиатских потребителей "вызвало предположения о том, что крупнейший экспортер нефти в мире отказывается от использования рекордных скидок, чтобы защитить свои позиции на рынке".

Читайте такжеЕвропейские индексы растут на решении Саудовской Аравии поднять цену нефти для АзииМировые цены на нефть резко упали с лета этого года. Эксперты связывают это с переизбытком предложения на рынке. Решение стран ОПЕК от 27 ноября сохранить квоту на добычу нефти на уровне 30 миллионов баррелей в день усилило обвал цен. Решение ОПЕК о сохранении квоты на добычу было принято после заявления министра энергетики Саудовской Аравии Али Аль-Наими, согласно которому организация должна защитить свою долю на рынке и допустить падение цен для сокращения добычи вне ОПЕК.

Ранее на фоне роста предложения на рынке Саудовская Аравия добровольно пошла на снижение закупочной цены на свою марку нефти, что некоторые СМИ и аналитики сразу окрестили наметившейся "ценовой войной".