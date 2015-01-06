В Украине хотят отменить обязательную сертификацию бензина

Министерство экономического развития и торговли намерено отменить обязательную сертификацию на территории Украины автомобильных бензинов, дизельного, корабельного и котельного топлив.

Соответствующий проект приказа размещен на сайте Минэкономразвития.

Согласно пояснительной записке к документу, такая инициатива ведомства обусловлена введением в действие с 10 июля 2014 года технического регламента, отвечающий стандартам Европейского Союза и не требует дополнительного подтверждения качества топлива на территории Украины.

Таким образом, на основе постановления Кабинета министров Украины от 20 августа 2014 года, предоставляющего Минэкономразвития полномочия законодательной инициативы по утверждению перечня товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории Украины, в ведомстве планируют дерегулировать рынок топлива.

Читайте такжеЦены на 95-й бензин в Украине выросли до 17,55 грн за литрКак сообщал УНИАН, потребительские цены на бензин марки А-95 в Украине по состоянию на 30 декабря 2014 года составили в среднем 17,04 грн за 1 литр, снизившись на 2,9% за последнюю декаду декабря. Средняя цена дизтоплива за указанный период также снизилась - на 3% - до 16,70 грн за литр.