Индия подготовилась к санкциям против Ирана - заказала нефть в Саудовской Аравии

Индийские компании могут перестать закупать в Иране нефть из-за американских санкций против Тегерана.

Саудовская Аравия дополнительно поставит индийским компаниям в ноябре 4 млн баррелей сырой нефти.

Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По его информации, четыре индийские компании Reliance Industries Ltd, Hindustan Petroleum Corp Ltd (HPCL), Bharat Petroleum Corp. и Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL) запросили поставку в ноябре дополнительно по 1 млн баррелей.

В конце сентября индийские СМИ сообщали, что индийские нефтеперерабатывающие компании могут перестать закупать в Иране нефть из-за санкций США против Тегерана.

Reuters сообщило 5 октября, что Индия закупит в ноябре более 9 миллионов баррелей (1,25 миллиона тонн) иранской нефти, несмотря на вступление санкций в действие 4 ноября. Агентство со ссылкой на источников указывало, что Indian Oil Corporation получит из Ирана 6 миллионов баррелей нефти, Mangalore Refinery and Petrochemicals поставит из Ирана 3 миллиона баррелей. В октябре поставки в Индию нефти из Ирана составят 10 миллионов баррелей. Объем ее закупок в ноябре будет меньшим, предположил Reuters.

Президент США Дональд Трамп в мае объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.