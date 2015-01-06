Украина за год снизила с 52% до 36% долю российского газа в общем объеме

Украина в 2014 году сократила импорт российского газа по сравнению с 2013 годом на 44% - до 14,5 млрд кубометров, говорится в сообщении оператора ГТС компании «Укртрансгаз».

Согласно сообщению, доля российского газа в общем объеме потребления «голубого топлива» в Украине в 2014 году сократилась по сравнению с 2013 годом до 36,2% с 52,3%, доля газа из ЕС – выросла до 12,7% с 4,3%.

Несмотря на аннексию Россией Крыма, доля собственной добычи увеличилась до 51,1% с 43,4% в связи с падением потребления газа в промышленном секторе.

В течение декабря 2014 года из Российской Федерации в Украину было импортировано 518,2 млн куб. м газа, при оплаченном «Нафтогазом» 1 млрд кубометров.

Читайте такжеУкраина с 1 октября получает норвежский газ через газопроводы СловакииПо оперативным данным «Укртрансгаза», по состоянию на 4 января 2015 года с территории РФ «голубое топливо» поступает в режиме 39,3 млн куб. м в сутки, а всего с начала текущего месяца импортировано 162,3 млн куб. м газа.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина в 2014 году увеличила импорт природного газа из ЕС по сравнению с 2013 годом более чем в два раза - до 5,1 млрд кубометров с 2,1 млрд кубометров.

Увеличение объемов импорта природного газа из Европы произошло за счет открытия словацкого маршрута поставок.

Украина, кроме «Газпрома», имеет три альтернативных маршрута поставок «голубого топлива»: польский, венгерский и словацкий.