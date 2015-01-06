Темпы падения цен на нефть опережают прогнозы - уже меньше $52 за баррель

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent установилась на отметке ниже $52, сообщает РИА Новости со ссылкой на Business Insider.

Цена барреля техасской нефти WTI снова пробила вниз психологическую отметку в $50 к закрытию торгов.

Несмотря на то, что обе марки нефти отыграли часть своей стоимости в ходе вторничных торгов, к закрытию цены вернулись на прежний уровень, отмечает издание.

Читайте такжеВ Белом доме заявляют, что дешевая нефть выгодна экономике США"Падение цен превосходит ожидания многих людей. Это окажет давление на доходы американских энергетических компаний", — цитирует BI слова младшего стратега Daiwa Securities Хироказу Кабеи.