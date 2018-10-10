"Нафтогаз" зачислил $9 миллионов переплаты "Газпрома" в счет оплаты долга

Отказываясь выполнять решение Стокгольмского арбитража, "Газпром" в 2018 году продолжает платить за транзит большую цену, чем выставляет "Нафтогаз", который рассчитывает тариф в соответствии с решением арбитража.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" зачислила 9 миллионов долларов переплаты за услуги транзита по территории Украины компанией "Газпром" (Россия) в счет оплаты пени, которая накапливается из-за невыполнения российским монополистом решения Стокгольмского арбитража, сообщает пресс-служба НАК.

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"Сегодня "Нафтогаз" направил "Газпрому" заявление о зачислении переплаты за транзит газа в счет погашения пени, которая начисляется на задолженность российского монополиста согласно арбитражному решению по транзитному контракту от 28 февраля 2018 года", - сообщили в пресс-службе.

Согласно сообщению пресс-службы, 22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж пересмотрел формулу ценообразования на газ по контракту на поставку газа в Украину, таким образом уменьшив его стоимость, что автоматически привело к снижению ставки стоимости услуг и общей стоимости услуг транзита газа, предоставляемых "Нафтогазом".

"Последовательно отказываясь выполнять решение Стокгольмского арбитража, "Газпром" в 2018 году продолжает платить за транзит большую цену, чем выставляет "Нафтогаз", который рассчитывает тариф в соответствии с решением арбитража", - добавили в пресс-службе.

Таким образом, "Нафтогаз" зачислил более 9 миллионов долларов переплаты за услуги транзита, предоставленные в августе, как платеж в рамках исполнения арбитражного решения.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что из-за отказа "Газпрома" поставлять "Нафтогазу Украины" с марта 2018 года газ по цене, которая была определена решением Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз", покупая газ на европейском рынке, понес более 110 миллионов долларов убытков, которые "Газпром" должен будет компенсировать украинской стороне.

В конце февраля 2018 года российский монополист "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долл.

При этом, с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза".

На фоне проигрыша "Газпром" заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке. В 20-х числах марта "Газпром" официально уведомил "Нафтогаз" о том, что он отказывается исполнять решение арбитража.

В конце мая "Нафтогаз Украины" начал процесс принудительного взыскания с "Газпрома" долга в 2,6 миллиарда долларов в зарубежных судах. Процессы по аресту активов "Газпрома" проходят в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди интересующих украинскую сторону активов - акции компаний-операторов газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".