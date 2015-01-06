Украинцам обещают не отключать электричество на рождественские праздники

«Компанией приняты необходимые организационные и технические меры для устойчивого функционирования Объединенной энергетической системы Украины в предпраздничные и праздничные дни. Если не произойдет непредвиденных природных катаклизмов или аварий, введение графиков ограничения и отключения потребителей в эти дни не предвидится», - говорят в "Укрэнерго".

Также сообщается, что 5 января при температуре -1,6 градуса покрытие энергопотребления в ОЭС Украины на 24 887 МВт обеспечивали все виды генерации. В работе находились 42 угольных энергоблока и один газомазутный блок общей мощностью 8 457 МВт.

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Атомные электростанции работают на максимальной нагрузке в 11 754 МВт.

Запасы угля по состоянию на 5 января составляют 1396 тыс. тонн.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве с 1 декабря вновь вводятся веерные отключения предприятий от электроэнергии.

Также сообщалось, что в декабре в Украине начались веерные отключения электроэнергии, которые связаны с дефицитом углей энергетических марок на складах ТЭС из-за военных действий на Донбассе, где расположено большинство шахт. В таких условиях Украина начала импорт угля дефицитных марок. Кроме того, страна осуществляет импорт электроэнергии из России.

Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.