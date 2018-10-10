Минэнергоугля прогнозирует на 2019 год увеличение потребления в Украине газа и угля

В 2019 году прогнозируется потребление 5,1 миллиона тонн антрацитового угля и 22,65 миллиона тонн газового.

Министерство энергетики и угольной промышленности составило и утвердило Структуру топлива тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей на 2019 год, согласно которому прогнозируется увеличение потребление ТЭС и ТЭЦ природного газа на 0,52% - до 4,9 миллиарда кубометров и энергетического угля на 4,4% - до 27,75 миллиона тонн по сравнению с потреблением, которое будет достигнуто по завершению 2018 года (Структура топлива тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей на 2018 год).

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Об этом говорится на сайте Минэнергоугля.

Согласно структуре, в 2019 году прогнозируется потребление 5,1 миллиона тонн антрацитового угля и 22,65 миллиона тонн газового.

В частности, 4,67 миллиона тонн антрацитового угля будет импортировано, в том числе 3,82 миллиона тонн из России (81,8% из всего импортируемого угля) и 0,42 миллиона тонн из США.

Также указано, что в 2019 году прогнозируется производство электроэнергии ТЭС и ТЭЦ на уровне 63,4 миллиарда кВт-час.

Как сообщал УНИАН, по данным "Укртрансгаза", Украина в 2017 году снизила потребление газа на 6,3% - до 28,4 миллиарда кубометров.