Цена на нефть Brent рухнула ниже 51 доллара
22:09, 06 января 2015Энергетика
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Цена на нефть марки Brent упала за день более чем на 4% и опустилась ниже 51 доллара.
REUTERS
В 21.24 по киевскому времени нефть торгуется на отметке около $ 50,9 за баррель. В ходе торгов цена падала до $ 50,55. Об этом сообщает ZN.UA.
Стоимость барреля техасской нефти марки WTI также упала на 4% и торгуется около отметки в $ 48.
Ранее аналитики Bloomberg называли основной причиной снижения продолжающийся глобальный переизбыток нефти.
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Накануне официальный представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что низкие цены на нефть выгодны для экономики США. По мнению Эрнеста, низкие цены стимулировали автопродажи в стране и повысили доходы обычных американских потребителей.
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