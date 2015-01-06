Цена на нефть Brent рухнула ниже 51 доллара

В 21.24 по киевскому времени нефть торгуется на отметке около $ 50,9 за баррель. В ходе торгов цена падала до $ 50,55. Об этом сообщает ZN.UA.

Стоимость барреля техасской нефти марки WTI также упала на 4% и торгуется около отметки в $ 48.

Ранее аналитики Bloomberg называли основной причиной снижения продолжающийся глобальный переизбыток нефти.

Читайте такжеЦены на нефть после вчерашнего обвала продолжают падать

Накануне официальный представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что низкие цены на нефть выгодны для экономики США. По мнению Эрнеста, низкие цены стимулировали автопродажи в стране и повысили доходы обычных американских потребителей.