Цена на нефть WTI на торгах в Нью-Йорке рухнула до минимума 2008 года

В последний раз она находилась на этой отметке в период мирового финансового кризиса 2008 года, передает ТАСС.

"Наиболее естественно для нефтяных цен в настоящее время двигаться вниз, - отметил главный аналитик компании Confluence Investment Management Билл О'Грейди. - Нет никаких новостей, способствующих ее подорожанию. ОПЕК отказывается сокращать объем добычи и нет свидетельств, что это могут сделать государства, не являющиеся членами данной организации".

Читайте такжеЕвропейские индексы растут на решении Саудовской Аравии поднять цену нефти для Азии

На торгах в Европе нефть также подешевела. На лондонской Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость февральских контрактов на поставки смеси Brent уменьшилась на $2,01 (3,8%) и составила $51,10 за баррель.