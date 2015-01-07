Переговоры по иранской ядерной программе запланированы на 18 января

Об этом сообщили представители властей Ирана, передает Радио Свобода.

Иранское государственное информационное агентство IRNA цитирует главу делегации группы переговорщиков от Ирана Аббаса Аргхчи, который сообщает, что следующие переговоры пройдут на уровне заместителей министров иностранных дел.

Аргхчи также сообщил, что 15 января иранская сторона будет иметь двусторонние переговоры с представителями США и России.

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Целью переговоров между Ираном и шестью мировыми лидерами - США, России, Китаем, Британией, Францией и Германией - является регулировка иранской ядерной программы в обмен на ослабление санкций против Тегерана.

Стороны планируют достичь политического соглашения до марта, а до июня - окончательно урегулировать этот вопрос. Иран отвергает обвинения, что он планирует создать ядерное оружие.