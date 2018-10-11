Срок эксплуатации четвертого энергоблока Запорожской АЭС продлили на 10 лет

Соответствующие решение было принято коллегией Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

Государственная инспекция ядерного регулирования приняла решение о продлении срока эксплуатации Национальной атомной энергогенерирующей компанией «Энергоатом» четвертого энергоблока Запорожской АЭС в сверхпроектный строк - на 10 лет.

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Как сообщили УНИАН в Госатомрегулирования, соответствующее решение сегодня, 11 октября, было принято коллегией Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Госатомрегулирования приняла решение о продлении срока эксплуатации первого, второго и третьего энергоблоков Запорожской АЭС.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году.