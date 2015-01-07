Цена нефти Brent упала ниже $50

10:54, 07 января 2015
Энергетика
9211

Цена на нефть марки Brent упала ниже 50 долларов за баррель впервые с мая 2009 года.

REUTERS

На торгах в среду утром стоимость нефти снизилась больше чем на доллар - до 49,92 долларов за баррель, после чего снова подросла, сообщает BBC.

Читайте такжеСаудовская Аравия в феврале поднимет цены на нефть для Азии

Цены падают из-за замедления мировой экономики и повышенного предложения на нефть.

Цена американской марки WTI упала ниже 50 долларов во вторник.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter