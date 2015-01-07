Цена нефти Brent упала ниже $50

На торгах в среду утром стоимость нефти снизилась больше чем на доллар - до 49,92 долларов за баррель, после чего снова подросла, сообщает BBC.

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Цены падают из-за замедления мировой экономики и повышенного предложения на нефть.

Цена американской марки WTI упала ниже 50 долларов во вторник.