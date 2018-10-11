"Нафтогаз" уплатил в бюджет почти 96 миллиардов налогов

За прошлый год "Нафтогаз" уплатил в госбюджет более 100 миллиардов гривень налогов и дивидендов.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в январе-сентябре 2018 года уплатила в государственный бюджет около 95,7 миллиарда гривень налогов и дивидендов, сообщает пресс-служба компании.

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Согласно сообщению, поступления от предприятий группы составили около 16% совокупного дохода государственного бюджета за отчетный период.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году "Нафтогаз" уплатил в госбюджет более 100 миллиардов гривень налогов и дивидендов. В прошлом году госхолдинг увеличил чистую прибыль на 48% - до 39,3 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.