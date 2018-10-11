Цены на нефть усилили снижение

Фьючерсные контракты на WTI торговались по $71,8 за баррель, что на 1,87 процента ниже предыдущего закрытия.

Цены на нефть ускорили снижение днем в четверг в условиях падения на мировых фондовых площадках.

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К полудню фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 1,93 процента до $81,49 за баррель.

Фьючерсные контракты на WTI торговались по $71,8 за баррель, что на 1,87 процента ниже предыдущего закрытия, пишет Рейтер.

Среди других факторов давления на котировки эксперты в отрасли называют превзошедший прогнозы рост недельных запасов сырья в США.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 9,7 миллиона баррелей до 410,7 миллиона, тогда как аналитики предсказывали прирост на 2,6 миллиона баррелей.

Инвесторы будут ждать официальную статистику Управления энергетической информации (EIA), выходящую вечером в четверг.