EIA повысило прогноз роста добычи нефти в США до рекордного уровня

Если прогноз верен, то в третьем квартале уровень американской нефтедобычи впервые в истории превысит 11 миллионов баррелей в сутки.

Добыча нефти в США в 2018 году будет расти быстрее, чем предполагалось ранее, и достигнет рекордного уровня, прогнозирует Управление энергетической информации (EIA).

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Об этом сообщает Reuters.

"Согласно ежемесячному обзору EIA, в текущем году объём производства сырья в США увеличится на 1,39 миллиона баррелей в сутки в годовом выражении до 10,74 миллиона баррелей в сутки", - говорится в сообщении.

В сентябре EIA прогнозировало рост на 1,31 миллиона баррелей в сутки до 10,66 миллиона баррелей в сутки в 2018 году.

В третьем квартале 2018 года добыча нефти в США в среднем составит 11,03 миллиона баррелей в сутки, прогнозирует EIA.

Если оценка EIA верна, то третий квартал 2018 года станет первым в истории США, когда производство сырья в стране поднималось выше 11 миллионов баррелей в сутки.

Ведомство также повысило прогноз роста добычи нефти в США в 2019 году.

По расчётам EIA, производство нефти в США увеличится на 1,02 миллиона баррелей в сутки до 11,76 миллиона баррелей в сутки в 2019 году.

Предыдущий прогноз показывал рост на 840 тысяч баррелей в сутки до 11,50 миллиона баррелей в сутки.

При этом EIA немного понизило прогноз роста спроса на нефть в США на 2018 и 2019 годы.

Спрос на нефть в США вырастет на 450 тысяч баррелей в сутки до 20,41 миллиона баррелей в сутки в 2018 году против сентябрьской оценки роста на уровне 470 тысяч баррелей в сутки.

В следующем году потребление сырья в США увеличится ещё на 230 тысяч баррелей в сутки до 20,64 миллиона баррелей в сутки, говорится в обзоре.

Предыдущий прогноз показывал рост на 250 тысяч баррелей в сутки.